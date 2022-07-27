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рф и Иран подписали соглашение об экспорте запчастей и оборудования для самолетов страны-агрессора

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"Хорошие" у орков друзья

рф и Иран подписали соглашение об экспорте запчастей и оборудования для самолетов страны-агрессора

Getty Images / Global Images Ukraine

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Представитель Организации гражданской авиации Ирана объявил о подписании Меморандума о взаимопонимании между Ираном и россией, на основании которого количество пассажирских рейсов между двумя странами увеличилось до 35 в неделю.

Официальные лица Ирана и россии во время встречи отметили необходимость активизации двустороннего сотрудничества в сфере авиаперевозок.

Также было решено подписать соглашение о сотрудничестве с россией в части обеспечения возможности экспорта в рф деталей и оборудования, произведенных в Иране, а также предоставления услуг по ремонту, техническому обслуживанию и технической поддержке российских самолетов ремонтными центрами Ирана.

Читайте такжеИзвестно, как Иран ответил Кремлю о просьбе продать БПЛА для войны в Украине

После вторжения россии в Украину Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, а также запретил поставку запчастей для них, техобслуживание, поддержку и страхование и обязал лизинговые фирмы добиться возвращения самолетов, сданных в аренду российским перевозчикам.

В начале марта Boeing прекратил техническое обслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставку им запчастей, такие же меры принял европейский производитель Airbus.

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В статье: война с Россией
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Источник:
en.mehrnews.com

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