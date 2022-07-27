рф и Иран подписали соглашение об экспорте запчастей и оборудования для самолетов страны-агрессора
"Хорошие" у орков друзья
Getty Images / Global Images Ukraine
Представитель Организации гражданской авиации Ирана объявил о подписании Меморандума о взаимопонимании между Ираном и россией, на основании которого количество пассажирских рейсов между двумя странами увеличилось до 35 в неделю.
Официальные лица Ирана и россии во время встречи отметили необходимость активизации двустороннего сотрудничества в сфере авиаперевозок.
Также было решено подписать соглашение о сотрудничестве с россией в части обеспечения возможности экспорта в рф деталей и оборудования, произведенных в Иране, а также предоставления услуг по ремонту, техническому обслуживанию и технической поддержке российских самолетов ремонтными центрами Ирана.
После вторжения россии в Украину Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, а также запретил поставку запчастей для них, техобслуживание, поддержку и страхование и обязал лизинговые фирмы добиться возвращения самолетов, сданных в аренду российским перевозчикам.
В начале марта Boeing прекратил техническое обслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставку им запчастей, такие же меры принял европейский производитель Airbus.
Популярное сейчас
- Появилось видео после залпов по Антоновскому мосту. Также ВСУ ударили на Херсонщине в ж/д мост
- АИК - Ворскла. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 27 июля 2022
- Удары – филигранные, повреждения – существенные. Подтверждены данные о залпах по Антоновскому мосту
- Еще 240 уничтоженных россиян и 17 единиц автомобильной техники. Генштаб обновил данные потерь захватчиков
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса