"Нам известен следующий шаг россии". Посольство США пригрозило кремлю ответом

В посольстве США в Украине предупредили рф: в случае незаконной аннексии временно оккупированных украинских территорий кремль получит суворый ответ, меры будут приняты быстро.

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Предупреждение опубликовано на странице дипломатического учреждения в Твиттере. Ранее подобная публикация появилась в профиле миссии США в НАТО.

"Нам известен следующий шаг россии. рф закладывает основу для аннексии оккупированной ею украинской территории, что является нарушением суверенитета Украины. Если россия продолжит реализацию своих планов по аннексии, мы ответим быстро и жестко вместе с нашими союзниками и партнерами".