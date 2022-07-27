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"Нам известен следующий шаг россии". Посольство США пригрозило кремлю ответом

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Орки понимают только силу

"Нам известен следующий шаг россии". Посольство США пригрозило кремлю ответом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В посольстве США в Украине предупредили рф: в случае незаконной аннексии временно оккупированных украинских территорий кремль получит суворый ответ, меры будут приняты быстро.

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Предупреждение опубликовано на странице дипломатического учреждения в Твиттере. Ранее подобная публикация появилась в профиле миссии США в НАТО.

"Нам известен следующий шаг россии. рф закладывает основу для аннексии оккупированной ею украинской территории, что является нарушением суверенитета Украины. Если россия продолжит реализацию своих планов по аннексии, мы ответим быстро и жестко вместе с нашими союзниками и партнерами".

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В статье: война с Россией
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