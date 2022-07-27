"Нам известен следующий шаг россии". Посольство США пригрозило кремлю ответом
Орки понимают только силу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В посольстве США в Украине предупредили рф: в случае незаконной аннексии временно оккупированных украинских территорий кремль получит суворый ответ, меры будут приняты быстро.
Предупреждение опубликовано на странице дипломатического учреждения в Твиттере. Ранее подобная публикация появилась в профиле миссии США в НАТО.
"Нам известен следующий шаг россии. рф закладывает основу для аннексии оккупированной ею украинской территории, что является нарушением суверенитета Украины. Если россия продолжит реализацию своих планов по аннексии, мы ответим быстро и жестко вместе с нашими союзниками и партнерами".
Нам відомий наступний крок Росії.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 27, 2022
Росія закладає основу для анексії окупованої нею української території, що є прямим порушенням суверенітету України.
Якщо Росія продовжить реалізацію своїх планів анексії, ми відповімо швидко й суворо разом із нашими союзниками та партнерами. https://t.co/F7pXLJnDZ4
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