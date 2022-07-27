В Бахмуте из-за обстрелов разрушена гостиница. Под завалами остаются люди, есть жертвы
Много раненых
Павел Кириленко Telegram-канал
В Бахмуте Донецкой области россияне попали в гостиницу. Об этом сообщают на своих страницах в социальных сетях глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко и ГСЧС Донбасса.
"В Бахмуте россияне попали в отель, по предварительной информации, есть погибшие и раненые, идет спасательная операция".
По данным спасателей, в результате обстрела города Бахмут, который произошел около 7 утра 27 июля, произошло частичное разрушение двухэтажного здания гостиницы. В 9:25 во время проведения поисковых работ спасатели из-под завалов спасли мужчину, которого уже госпитализировали. С начала проведения работ, на месте происшествия обнаружено тело 1 погибшего, пострадали 4 человека. В настоящее время работы по разбору завалов продолжаются.
Популярное сейчас
- Ключевого футболиста Аталанты поймали на употреблении допинга
- Фенербахче - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.07.2022
- Шахтер проиграл Аяксу, Динамо покажут с задержкой, жесткий протокол УПЛ. Главные новости за 26 июля
- В Чечне кадыровцев одели в новую форму с нашивками "На Киев" - ВИДЕО
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса