В Бахмуте из-за обстрелов разрушена гостиница. Под завалами остаются люди, есть жертвы

В Бахмуте Донецкой области россияне попали в гостиницу. Об этом сообщают на своих страницах в социальных сетях глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко и ГСЧС Донбасса.

"В Бахмуте россияне попали в отель, по предварительной информации, есть погибшие и раненые, идет спасательная операция".

По данным спасателей, в результате обстрела города Бахмут, который произошел около 7 утра 27 июля, произошло частичное разрушение двухэтажного здания гостиницы. В 9:25 во время проведения поисковых работ спасатели из-под завалов спасли мужчину, которого уже госпитализировали. С начала проведения работ, на месте происшествия обнаружено тело 1 погибшего, пострадали 4 человека. В настоящее время работы по разбору завалов продолжаются.