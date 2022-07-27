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В Бахмуте из-за обстрелов разрушена гостиница. Под завалами остаются люди, есть жертвы

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Много раненых

В Бахмуте из-за обстрелов разрушена гостиница. Под завалами остаются люди, есть жертвы

Павел Кириленко Telegram-канал

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В Бахмуте Донецкой области россияне попали в гостиницу. Об этом сообщают на своих страницах в социальных сетях глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко и ГСЧС Донбасса.

"В Бахмуте россияне попали в отель, по предварительной информации, есть погибшие и раненые, идет спасательная операция".

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По данным спасателей, в результате обстрела города Бахмут, который произошел около 7 утра 27 июля, произошло частичное разрушение двухэтажного здания гостиницы. В 9:25 во время проведения поисковых работ спасатели из-под завалов спасли мужчину, которого уже госпитализировали. С начала проведения работ, на месте происшествия обнаружено тело 1 погибшего, пострадали 4 человека. В настоящее время работы по разбору завалов продолжаются.

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В статье: война с Россией Павел Кириленко
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