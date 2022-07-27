В Буче нашли пыточную, где российские оккупанты убивали горожан
Зло должно быть наказано
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Представителям иностранных СМИ показали камеру пыток в Буче, где российские оккупанты незаконно удерживали, пытали и убивали украинцев. Видео с этого места показали журналисты Deutsche Welle.
российские оккупанты пытали и убивали мирных жителей города в этой пыточной с первых дней полномасштабного вторжения и до конца марта.
До оккупации это было складское помещение в подвале кемпинга. На его стенах можно увидеть следы от пуль. В помещении обнаружили тела мужчин в гражданской одежде.
В целом, после отступления российских войск из Бучи в конце марта в городе нашли, по меньшей мере, 426 тел убитых людей.
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