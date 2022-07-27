Футбольный Бог Северной Македонии. Сегодня день рождения у Горана Пандева
Ему исполняется 39 лет – мыслей о завершении карьеры у него, видимо, пока нет
Getty Images / Global Images Ukraine
Горан Пандев родился 27 июля 1983 года (Струмица, СР Македония, СФРЮ). Нападающий клуба "Парма" и экс-форвард сборной Северной Македонии – рекордсмен своей национальной команды по количеству сыгранных матчей (122) и ее лучший бомбардир в истории (38 голов).
Форвард является автором первого гола сборной Северной Македонии на чемпионатах Европы. После ЕВРО-2020 Пандев завершил карьеру в сборной. Футболист выступал за "Интер", "Лацио", "Наполи", "Галатасарай" и "Дженоа".
Также сегодня празднует юбилей (35) словак Марек Хамшик, который много лет отдал итальянскому "Наполи".
Популярное сейчас
- Фенербахче - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.07.2022
- В Черноморце рассказали, где будут играть матчи чемпионата Украины
- Барселона - Ювентус 2:2. Дембеле феерит в атаке, защищаться команда Хави еще не умеет
- Еще 240 уничтоженных россиян и 17 единиц автомобильной техники. Генштаб обновил данные потерь захватчиков
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО