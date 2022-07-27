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Футбольный Бог Северной Македонии. Сегодня день рождения у Горана Пандева

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Ему исполняется 39 лет – мыслей о завершении карьеры у него, видимо, пока нет

Футбольный Бог Северной Македонии. Сегодня день рождения у Горана Пандева

Getty Images / Global Images Ukraine

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Горан Пандев родился 27 июля 1983 года (Струмица, СР Македония, СФРЮ). Нападающий клуба "Парма" и экс-форвард сборной Северной Македонии – рекордсмен своей национальной команды по количеству сыгранных матчей (122) и ее лучший бомбардир в истории (38 голов).

Форвард является автором первого гола сборной Северной Македонии на чемпионатах Европы. После ЕВРО-2020 Пандев завершил карьеру в сборной. Футболист выступал за "Интер", "Лацио", "Наполи", "Галатасарай" и "Дженоа".

Также сегодня празднует юбилей (35) словак Марек Хамшик, который много лет отдал итальянскому "Наполи".

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В статье: Горан Пандев Северная Македония Марек Хамшик
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