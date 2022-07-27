Рада назначила нового Генпрокурора
Им стал депутат от Слуги народа Андрей Костин
фото из свободных источников
Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского и назначила депутата от "Слуги народа", председателя Комитета ВРУ по вопросам правовой политики Андрея Костина на должность генерального прокурора Украины.
"За" проголосовали 299 депутатов.
На назначении в ВР присутствовал сам Владимир Зеленский.
Андрей Костин - народный депутат Верховной рады IX созыва от партии "Слуга народа".
В 1995 году он окончил Юридический институт Одесского государственного университета с отличием. В том же году Костин получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и стал членом Одесской областной коллегии адвокатов.
С 14 января 2020 года Костин возглавил комитет Рады по вопросам правовой политики.
Напомним, что 19 июля Верховная Рада поддержала представление президента и уволила с должности генпрокурора Ирину Венедиктову.
В этот же день парламентским большинством был уволен Иван Баканов с должности главы Службы безопасности.
Свое решение глава государства пояснил тем, что из-за большого количества предателей среди работников органов прокуратуры и СБУ, которые остались на оккупированной территории и работают на Россию, возникли вопросы к председателю СБУ и генпрокурору.
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