Рада назначила нового Генпрокурора

Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского и назначила депутата от "Слуги народа", председателя Комитета ВРУ по вопросам правовой политики Андрея Костина на должность генерального прокурора Украины.

"За" проголосовали 299 депутатов.

На назначении в ВР присутствовал сам Владимир Зеленский.

Андрей Костин - народный депутат Верховной рады IX созыва от партии "Слуга народа".

В 1995 году он окончил Юридический институт Одесского государственного университета с отличием. В том же году Костин получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и стал членом Одесской областной коллегии адвокатов.

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С 14 января 2020 года Костин возглавил комитет Рады по вопросам правовой политики.

Напомним, что 19 июля Верховная Рада поддержала представление президента и уволила с должности генпрокурора Ирину Венедиктову.

В этот же день парламентским большинством был уволен Иван Баканов с должности главы Службы безопасности.

Свое решение глава государства пояснил тем, что из-за большого количества предателей среди работников органов прокуратуры и СБУ, которые остались на оккупированной территории и работают на Россию, возникли вопросы к председателю СБУ и генпрокурору.