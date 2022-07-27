В Стамбуле открыли центр координации экспорта зерна из Украины
Центр начал свою работу
В Стамбуле состоялась церемония открытия Совместного координационного центра по вывозу зерна из Украины.
Об этом пишет издание Анадолу.
В церемонии открытия центра принял участие министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Он отметил значимость обеспечения экспорта 25 млн тонн украинского зерна в страны, нуждающиеся в закупке сельхозпродукции.
Акар напомнил, что одна треть всех поставок зерна в мире приходится на долю России и Украины.
По его словам, организация бесперебойных поставок зерна позволит снизить цены на продовольственные товары в мире и устранить продовольственный кризис.
Акар сказал, что соглашение о зерновом коридоре заключено на срок 120 дней и при необходимости может быть продлено.
"Цель СКЦ - обеспечить транспортировку и распределение экспортируемого из Украины зерна. Движение судов будет отслеживаться, а весь процесс будет координироваться ООН и другими сторонами договоренностей. ... Необходимости в разминировании морских зон пока нет. Подготовка к поставкам зерна в портах Украины продолжается", – объяснил министр.
Популярное сейчас
- Вест Хэм приобрел форварда Сассуоло, Лингард будет играть за новичка АПЛ. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Ключевого футболиста Аталанты поймали на употреблении допинга
- В Черноморце рассказали, где будут играть матчи чемпионата Украины
- Еще 240 уничтоженных россиян и 17 единиц автомобильной техники. Генштаб обновил данные потерь захватчиков
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО