  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Стамбуле открыли центр координации экспорта зерна из Украины
В тренде

В Стамбуле открыли центр координации экспорта зерна из Украины

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Центр начал свою работу

В Стамбуле открыли центр координации экспорта зерна из Украины

Новина українською

В Стамбуле состоялась церемония открытия Совместного координационного центра по вывозу зерна из Украины.

Об этом пишет издание Анадолу.

В церемонии открытия центра принял участие министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Он отметил значимость обеспечения экспорта 25 млн тонн украинского зерна в страны, нуждающиеся в закупке сельхозпродукции.

Акар напомнил, что одна треть всех поставок зерна в мире приходится на долю России и Украины.

По его словам, организация бесперебойных поставок зерна позволит снизить цены на продовольственные товары в мире и устранить продовольственный кризис.

Читайте такжеВысокопоставленный чиновник ООН: россия возможно, технически не нарушила договоренность ракетным ударом по порту Одессы

Акар сказал, что соглашение о зерновом коридоре заключено на срок 120 дней и при необходимости может быть продлено.

"Цель СКЦ - обеспечить транспортировку и распределение экспортируемого из Украины зерна. Движение судов будет отслеживаться, а весь процесс будет координироваться ООН и другими сторонами договоренностей. ... Необходимости в разминировании морских зон пока нет. Подготовка к поставкам зерна в портах Украины продолжается", – объяснил министр.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде