На южном направлении ВСУ уничтожили 2 гаубицы Мста-Б и склад боеприпасов оккупантов
Ликвидирован 51 военнослужащий российской армии
Украинские защитники нанесли потери врагу на южном направлении фронта.
Об этом сообщают на странице Оперативного командования "Південь".
Известно, что ракетно-артиллерийские подразделения Украины выполнили более 150 огневых задач в течение суток. В результате ВСУ контролируют огнем транспортные артерии на оккупированных территориях.
Враг понес потери в технике и живой силе, ликвидирован 51 военнослужащий российской армии, уничтожены две гаубицы "Мста-Б", четыре единицы бронированной и автомобильной техники. Нанесены удары и уничтожен склад боеприпасов оккупантов в Солдатском.
В Черном море враг держит наготове к нанесению ракетных ударов два надводных и один подводный вражеский ракетоноситель с 20 ракетами типа "Калибр". Одиннадцать кораблей и катеров рашистского флота продолжают двигаться у побережья Крыма.
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