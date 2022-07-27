После обстрела Николаева терробороновцы спасли из-под завалов контуженного щенка - ВИДЕО
Своих не бросаем
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Вчера, 26 июля, российские оккупационные войска обстреляли Николаев. На место происшествия прибыли бойцы 123 бригады терробороны Вооруженных сил Украины и спасли щенка с контузией, оказавшегося под завалами здания.
Об этом сообщает пресс-служба бригады на странице в Facebook.
По информации военных, на месте обстрела уже работали экскаваторы и могли засыпать яму, в которой находился щенок, но они успели его вытащить оттуда.
"Еще один выезд на место очередного преступления московитов, и еще одно хорошее дело. Контуженный взрывом щенок неподвижно лежал с самого утра, люди не обращали на него внимания, думали, что он мертв", - говорится в сообщении.
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