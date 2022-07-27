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"Русские, мы идем за своими арбузами!": В Херсоне партизаны расклеили листовки о наступлении ВСУ - ФОТО

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"Русские, мы идем за своими арбузами!": В Херсоне партизаны расклеили листовки о наступлении ВСУ - ФОТО

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Новина українською

В оккупированном Херсоне расклеили листовки с "анонсом" контрнаступления вооруженных сил Украины.

Соответствующие фото публикует в Фейсбуке Главное управление разведки Минобороны.

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"У кого еще есть сомнения, существуют ли украинские партизаны? Они решают очень "деликатные" задачи, приближая нашу победу! Мы продолжаем искать цели для HIMARS! Страна на вас рассчитывает! ???????? Херсон - это Украина!" - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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