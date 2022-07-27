"Русские, мы идем за своими арбузами!": В Херсоне партизаны расклеили листовки о наступлении ВСУ - ФОТО
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
В оккупированном Херсоне расклеили листовки с "анонсом" контрнаступления вооруженных сил Украины.
Соответствующие фото публикует в Фейсбуке Главное управление разведки Минобороны.
"У кого еще есть сомнения, существуют ли украинские партизаны? Они решают очень "деликатные" задачи, приближая нашу победу! Мы продолжаем искать цели для HIMARS! Страна на вас рассчитывает! ???????? Херсон - это Украина!" - говорится в сообщении.
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