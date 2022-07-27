Оккупант жалуется жене: "Приехали, получили п##ды и уехали. Все. Неделя" - АУДИОперехват
Жалуется, что чеченская и афганская войны – ясельки
Оперативне командування Південь
Рашист рассказывает жене о своем негативном отношении к власти РФ и военному командованию.
Очередной перехват разговора российского оккупанта обнародовали в ГУР МО Украины.
Муж рассказывает жене о своем негативном отношении к российским властям и военному командованию. Приводит пример пребывания на фронте чеченского батальона "Восток": "Приехали, получили пи@@ы (взбучку) и уехали. Все. Неделя".
Жена рассказывает последние новости: "Ростовскую часть разгромили. Там практически ничего не осталось. И сейчас туда набор очень велик. Всех подряд берут. Контракт всем пытаются подписать. Потому что практически разгромили всю часть".
Мужчина заключает: "Здесь вообще пи@@ец (сплошной ужас), я тебе говорю. Чеченская и афганская (войны) – ясельки.
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