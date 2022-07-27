Spiegel: Германия одобрила продажу Украине 100 САУ PzH 2000

Федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 производства компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Об этом сообщает Spiegel.

Еще 13 июля вицеканцлер Германии Роберт Габек дал свое согласие на продажу САУ, но эту информацию KMW подтвердил только сейчас. Обращение о покупке PzH 2000 Украина направила еще в апреле.

По словам представителя KMW, общая стоимость контракта на 100 самоходных артиллерийских установок для Украины составляет 1,7 миллиарда евро – это в несколько раз больше, чем общая стоимость всего предоставленного Германией оружия (600 миллионов евро).

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Пока неясно, когда они начнут поступать в Украину. Ожидается, что производство всех САУ будет продолжаться несколько лет, отмечает немецкий производитель. Он указывает, что процесс начнется немедленно, и хотя будет зависеть от поставок необходимых материалов, все его нюансы уже были согласованы с украинской стороной.

Напомним, Украина уже получила от Германии несколько PzH 2000. Они числятся одними из самых современных самоходных артиллерийских установок в мире, способны попадать в цели на расстоянии до 40 километров и стрелять со скоростью до 10 снарядов в минуту.