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В Херсоне подорвали полицейское авто с двумя коллаборантами, один отправился на концерт Кобзона

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В Херсоне все интереснее и интереснее

В Херсоне подорвали полицейское авто с двумя коллаборантами, один отправился на концерт Кобзона

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В оккупированном Херсоне взорвали автомобиль, в котором находились двое сотрудников так называемой "полиции".

Об этом сообщают как российские медиа, так и местные паблики.

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Взрыв произошел на проспекте Адмирала Сенявина около 12:20. Свидетели видели медиков на месте происшествия.

По информации российских медиа, взрывное устройство сработало на пути следования полицейской машины. В результате пострадали двое сотрудников местных "правоохранительных органов".

По данным украинской разведки, машина была подорвана с помощью радиоуправляемого фугаса, в результате чего один полицейский "отбыл на концерт" Кобзона, а второй немного "задерживается" в медицинском учреждении.

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В статье: война с Россией
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