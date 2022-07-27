В Херсоне подорвали полицейское авто с двумя коллаборантами, один отправился на концерт Кобзона
В Херсоне все интереснее и интереснее
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В оккупированном Херсоне взорвали автомобиль, в котором находились двое сотрудников так называемой "полиции".
Об этом сообщают как российские медиа, так и местные паблики.
Взрыв произошел на проспекте Адмирала Сенявина около 12:20. Свидетели видели медиков на месте происшествия.
По информации российских медиа, взрывное устройство сработало на пути следования полицейской машины. В результате пострадали двое сотрудников местных "правоохранительных органов".
По данным украинской разведки, машина была подорвана с помощью радиоуправляемого фугаса, в результате чего один полицейский "отбыл на концерт" Кобзона, а второй немного "задерживается" в медицинском учреждении.
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