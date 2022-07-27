26 июля, защищая наше небо, погиб летчик-герой Украины Александр Кукурба
Начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации
фото из свободных источников
В ходе боевых действий с российскими оккупантами 26 июля погиб 28-летний военный летчик, Герой Украины Александр Кукурба из Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает Нижневербский сельский совет.
"С грустью можем официально известить, что 26 июля 2022 года, защищая небо Украины, погиб Александр Васильевич Кукурба, 1994 г.р., уроженец с. Верхний Вербеж Нижневербжской территориальной громады Ивано-Франковской области — украинский военнослужащий, майор, начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины, Герой Украины", - говорится в сообщении.
27-29 июля в Нижневербежской общине объявили днями траура.
Кукурба имеет звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (14 апреля 2022) — за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
22 марта его наградили орденом Богдана Хмельницкого III ст., а 6 июля – орденом Богдана Хмельницкого II ст. — за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.
Файної середи, панове!#ВПС #ЗСУ— Злий Конопляний Джмелик (@DimSel007) June 2, 2021
????Олександр Кукурба pic.twitter.com/N8lHxHoOng
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