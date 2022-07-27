Главарь боевиков Пушилин приехал в Беларусь и заявил, что нужно "освобождать Киев, Одессу, Запорожье, Луцк"

Главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин прибыл в Беларусь.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Вместе с ним присутствовали секретарь генсовета партии "Единой России" Андрей Турчак, посол РФ в РБ Борис Грызлов и целая делегация так называемой "ДНР".

По данным "РИА Новости", Пушилин возложил цветы к мемориалу "Брестская крепость" и заявил, что "пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк".

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При этом проект "Беларускі Гаюн", который мониторит военную активность на территории Беларуси, призвал всех, кто имеет информацию о программе визита главаря боевиков или о его передвижениях по городу/стране, сообщить им об этом.