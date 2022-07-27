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Главарь боевиков Пушилин приехал в Беларусь и заявил, что нужно "освобождать Киев, Одессу, Запорожье, Луцк"

Общие новости
(1 голосов)

Лукашенко продолжает использовать Беларусь для обслуживания интересов Кремля

Главарь боевиков Пушилин приехал в Беларусь и заявил, что нужно "освобождать Киев, Одессу, Запорожье, Луцк"

фото из свободных источников

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Главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин прибыл в Беларусь.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Вместе с ним присутствовали секретарь генсовета партии "Единой России" Андрей Турчак, посол РФ в РБ Борис Грызлов и целая делегация так называемой "ДНР".

По данным "РИА Новости", Пушилин возложил цветы к мемориалу "Брестская крепость" и заявил, что "пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк".

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При этом проект "Беларускі Гаюн", который мониторит военную активность на территории Беларуси, призвал всех, кто имеет информацию о программе визита главаря боевиков или о его передвижениях по городу/стране, сообщить им об этом.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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олег донецьк Украіна (донецьк)
27.07.2022 в 21:16
рискни боров ..... тупая продажная мразь.ты .... только карманы набивать способен и языком своим .....трепать.пойди в атаку падаль.и е....о луку прихвати с собой.подохнешь .....как последний бомж под забором и закопают тебя ....как собаку.заростёт твоя могила бурьяном и будешь проклят вместе со своим ....."хозяином"
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