Мариупольцы выстраиваются в очереди за пропусками на выезд из оккупированного города - ВИДЕО
Очередь, которая перечеркивает все фантазии оккупантов о "люди возвращаются"
Getty Images/Global Images Ukraine
В оккупированном россиянами Мариуполе люди с утра выстроятся в огромную очередь за получением пропуска на выезд из города.
Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.
"Мариуполь. Сегодня. Семь утра. Мариупольцы выстраиваются в бешеную очередь за получением пропуска на выезд из города. Наглядная демонстрация реалий, хотят ли горожане уехать из Мариуполя. Очередь, которая перечеркивает все фантазии оккупантов о "люди возвращаются", - написал Андрющенко
Он обнародовал видео с места происшествия, где мариупольцы стоят в очереди за получением пропусков.
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