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Мариупольцы выстраиваются в очереди за пропусками на выезд из оккупированного города - ВИДЕО

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Очередь, которая перечеркивает все фантазии оккупантов о "люди возвращаются"

Мариупольцы выстраиваются в очереди за пропусками на выезд из оккупированного города - ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В оккупированном россиянами Мариуполе люди с утра выстроятся в огромную очередь за получением пропуска на выезд из города.

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.

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"Мариуполь. Сегодня. Семь утра. Мариупольцы выстраиваются в бешеную очередь за получением пропуска на выезд из города. Наглядная демонстрация реалий, хотят ли горожане уехать из Мариуполя. Очередь, которая перечеркивает все фантазии оккупантов о "люди возвращаются", - написал Андрющенко

Он обнародовал видео с места происшествия, где мариупольцы стоят в очереди за получением пропусков.

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В статье: война с Россией Петр Андрющенко
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