48 истребителей, 180 танков, 600 гаубиц. Польша подписала контракт с Южной Кореей о поставках тяжелого вооружения

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 27 июля подписал контракт с Южной Кореей о поставках в страну истребителей, танков, а также самоходных гаубиц.

Об этом пишет польское издание PAP.

Как сообщается, Польша планирует закупить у Южной Кореи 48 легких истребителей FA-50 — в том числе для того, чтобы заменить советские самолеты МиГ-29 и Су-22. Также в страну отправят почти тысячу танков К2 и более 600 гаубиц К9.

Для истребителей в Польше до 2026 года планируется также построить сервисный центр. В то же время самоходные гаубицы в страну поступят до 2024 года.

Напомним, в апреле Польша подписала контракт на закупку 250 американских танков "Абрамс" M1A2 объемом 20 млрд злотых (более 4 млрд евро), что является самым большим контрактом на закупку вооружения для польской армии. Их должны поставить до 2026 года включительно.

После приобретения "Абрамсов" и К2, в Польше будут на вооружении четыре вида танков - в дополнение к постсоветским Т-72 и немецким "Леопардам".