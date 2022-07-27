48 истребителей, 180 танков, 600 гаубиц. Польша подписала контракт с Южной Кореей о поставках тяжелого вооружения
Поляки продолжают обновлять свою армию
фото из свободных источников
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 27 июля подписал контракт с Южной Кореей о поставках в страну истребителей, танков, а также самоходных гаубиц.
Об этом пишет польское издание PAP.
Как сообщается, Польша планирует закупить у Южной Кореи 48 легких истребителей FA-50 — в том числе для того, чтобы заменить советские самолеты МиГ-29 и Су-22. Также в страну отправят почти тысячу танков К2 и более 600 гаубиц К9.
Для истребителей в Польше до 2026 года планируется также построить сервисный центр. В то же время самоходные гаубицы в страну поступят до 2024 года.
Напомним, в апреле Польша подписала контракт
После приобретения "Абрамсов" и К2, в Польше будут на вооружении четыре вида танков - в дополнение к постсоветским Т-72 и немецким "Леопардам".
Популярное сейчас
- ЛК. Представитель Казахстана останавливает высокорейтингового участника из Гибралтара, феерия косоваров
- АИК - Ворскла: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Вест Хэм приобрел форварда Сассуоло, Лингард будет играть за новичка АПЛ. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Советник Херсонской ОВА: В области наступил перелом, Херсонщину освободят до сентября
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса