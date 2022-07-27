Forbes: Из-за войны Ахметов потерял две трети своего состояния
На начало июля Шахтер оценили в €150 млн
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Состояние президента "
В начале 2022 года издание оценивало его в 13,7 млрд. долларов, а по состоянию на июль – в 4,9 млрд. долларов.
В частности, "Метинвест" потерял ⅔ бизнеса, который раньше оценивался в 3 млрд дол. Из них на долю Ахметова приходится 2,25 млрд долларов.
Также издание обновило оценку ДТЭК — сейчас она составляет 580 млн дол, а до войны составила 1,92 млрд. дол.
Важнейшими из остальных активов остаются частная и коммерческая недвижимость стоимостью 650 млн долл., ПУМБ (250 млн долл.) и транспортная компания "Лемтранс" (225 млн долл.).
Что касается "Шахтера", по сравнению с февралем Forbes почти вдвое ухудшил оценку клуба – с €275 млн до €150 млн. Эта сумма учитывает стоимость состава команды по состоянию на начало июля, то есть до того, как команду окончательно покинули некоторые топ-игроки, часть клубного самолета и тренировочную базу вблизи Киева.
Как пишет издание, оценить наличные средства и другие ликвидные активы Ахметова непросто, ведь он не представляет имущественных деклараций. В связи с предыдущими выплатами дивидендов эта сумма может составить 300 млн дол.
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