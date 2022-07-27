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В МИД Германии рассказали, когда Украина сможет получить ПВО IRIS-Т

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Говорят, что уже скоро

В МИД Германии рассказали, когда Украина сможет получить ПВО IRIS-Т

фото из свободных источников

Новина українською

Германия планирует передать Украине ПВО IRIS-Т в конце августа или же в начале сентября.

Об этом заявила министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в интервью для "Радио Свобода".

"Мы также поставляем систему противовоздушной обороны IRIS-T. Ну, я надеюсь, что в конце лета, в начале сентября...

И это на завершающей стадии производства, оно должно было отправиться в другую страну. Поэтому нам пришлось договориться с другой страной, что они отступят, что эта система может пойти в Украину.

И я очень надеюсь, что мы сможем сделать это с большим количеством этих систем IRIS-Т", - заявила Бербок.

Напомним, что недавно издание Spiegel, ссылаясь на чиновников в правительстве, сообщило о том, что Германия одобрила продажу Украине 100 САУ PzH 2000.

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В статье: война с Россией
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