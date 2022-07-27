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На россии очередная истерика из-за западных вооружений. Снова грозят "более жестокими" мерами

Общие новости
(1 голосов)

Вот что HIMARS животворящий делает

На россии очередная истерика из-за западных вооружений. Снова грозят "более жестокими" мерами

Новина українською

Россия считает, что западное оружие, которое получают украинские военные, представляет для нее угрозу. Поэтому РФ снова угрожает Украине "более жесткими" действиями.

Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности Константин Гаврилов.

По его словам, оружие, которое получает Украина от партнеров для защиты от российской агрессии, угрожает гражданам РФ. Переданное вооружение якобы позволяет России принять "более жестокие" меры.

"Особенности тактико-технических характеристик вооружения и военной техники, поставляемой Западом, таковы, что они создают угрозы нашим гражданам. В этих условиях мы будем отодвигать "неонацистов" от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов", - сказал Гаврилов.

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Стоит напомнить, что Россия неоднократно угрожала Украине и западным странам из-за военной поддержки.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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олег донецьк Украіна (донецьк)
27.07.2022 в 21:24
уже обделались?пойдите подмойтесь твари и приготовьтесь.представьте что ждёт вас дальше
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