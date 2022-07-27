В Запорожье предлагают переименовать площадь Маяковского в честь Бориса Джонсона
Петиция за 10 дней набрала необходимое количество голосов
Фото: LEON NEAL / AF
В Запорожье предложили переименовать площадь в центре города в честь Бориса Джонсона.
Соответствующая инициатива появилась на сайте электронных петиций г. Запорожья и за 10 дней набрала необходимое количество голосов для рассмотрения.
Свою позицию автор аргументирует так:
"Борис Джонсон теперь уже бывший премьер-министр Великобритании, но его вклад и вклад Великобритании за время его управления в Украину и украинское сопротивление противнику неоценим. Предлагаю переименовать площадь Маяковского в честь Бориса Джонсона в качестве благодарности украинскому народу за поддержку и помощь в войне".
Теперь петиция будет передана на рассмотрение постоянной депутатской комиссии Запорожского городского совета, предметом ведения которой является поднятый автором петиции вопрос, и в профильные исполнительные органы городского совета.
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