В Запорожье предлагают переименовать площадь Маяковского в честь Бориса Джонсона

В Запорожье предложили переименовать площадь в центре города в честь Бориса Джонсона.

Соответствующая инициатива появилась на сайте электронных петиций г. Запорожья и за 10 дней набрала необходимое количество голосов для рассмотрения.

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Свою позицию автор аргументирует так:

"Борис Джонсон теперь уже бывший премьер-министр Великобритании, но его вклад и вклад Великобритании за время его управления в Украину и украинское сопротивление противнику неоценим. Предлагаю переименовать площадь Маяковского в честь Бориса Джонсона в качестве благодарности украинскому народу за поддержку и помощь в войне".

Теперь петиция будет передана на рассмотрение постоянной депутатской комиссии Запорожского городского совета, предметом ведения которой является поднятый автором петиции вопрос, и в профильные исполнительные органы городского совета.