Данилов: Результатом войны будет деколонизация россии
То есть, распад на несколько независимых государств
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Результатом войны России в Украине будет деколонизация территории страны-оккупанта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова во время телемарафона.
"Она (Россия, - ред.) лишится тех колоний, которые она захватила в свое время себе, колонизировала целые народы, лишила их языка, истории. В результате этой наглой войны, которую она развязала на нашей территории, она будет всего этого лишена", - уверен он.
Данилов также напомнил о конференциях, которые проводят сторонники разделения России на отдельные государства, в частности о прошедшей недавно в Праге.
Как сообщалось, 22 июля, в Праге стартовал "Форум свободных народов России". На нем эксперты по всему миру обсуждали распад РФ на 19 отдельных республик.
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