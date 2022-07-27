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Данилов: Результатом войны будет деколонизация россии

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То есть, распад на несколько независимых государств

Данилов: Результатом войны будет деколонизация россии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Результатом войны России в Украине будет деколонизация территории страны-оккупанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова во время телемарафона.

"Она (Россия, - ред.) лишится тех колоний, которые она захватила в свое время себе, колонизировала целые народы, лишила их языка, истории. В результате этой наглой войны, которую она развязала на нашей территории, она будет всего этого лишена", - уверен он.

Данилов также напомнил о конференциях, которые проводят сторонники разделения России на отдельные государства, в частности о прошедшей недавно в Праге.

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Как сообщалось, 22 июля, в Праге стартовал "Форум свободных народов России". На нем эксперты по всему миру обсуждали распад РФ на 19 отдельных республик.

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В статье: война с Россией Алексей Данилов
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