Партизаны на Херсонщине ликвидировали группу "синоптиков" россиян, захватив важные документы - ФОТО
Шифры и карты
фото из свободных источников
В Херсонской области представители украинского движения сопротивления ликвидировали группу оккупантов и получили их документы, среди которых карты и шифры.
Об этом сообщают ССО ВСУ.
"Представители группы сопротивления ликвидировали группу врага и получили интересную документацию. Что ж, у россиян по прогнозам впереди одни дожди с градом, ведь материалы переданы другим подразделениям ВСУ", - говорится в сообщении.
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На сайте добавляют, что опубликованные документы лишь часть того, что удалось добыть представителям движения сопротивления.
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