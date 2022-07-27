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Партизаны на Херсонщине ликвидировали группу "синоптиков" россиян, захватив важные документы - ФОТО

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Шифры и карты

Партизаны на Херсонщине ликвидировали группу "синоптиков" россиян, захватив важные документы - ФОТО

фото из свободных источников

Новина українською

В Херсонской области представители украинского движения сопротивления ликвидировали группу оккупантов и получили их документы, среди которых карты и шифры.

Об этом сообщают ССО ВСУ.

"Представители группы сопротивления ликвидировали группу врага и получили интересную документацию. Что ж, у россиян по прогнозам впереди одни дожди с градом, ведь материалы переданы другим подразделениям ВСУ", - говорится в сообщении.

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На сайте добавляют, что опубликованные документы лишь часть того, что удалось добыть представителям движения сопротивления.

Партизаны на Херсонщине ликвидировали группу "синоптиков" россиян, захватив важные документы - ФОТО - изображение 1Партизаны на Херсонщине ликвидировали группу "синоптиков" россиян, захватив важные документы - ФОТО - изображение 2Партизаны на Херсонщине ликвидировали группу "синоптиков" россиян, захватив важные документы - ФОТО - изображение 3Партизаны на Херсонщине ликвидировали группу "синоптиков" россиян, захватив важные документы - ФОТО - изображение 4Партизаны на Херсонщине ликвидировали группу "синоптиков" россиян, захватив важные документы - ФОТО - изображение 5Партизаны на Херсонщине ликвидировали группу "синоптиков" россиян, захватив важные документы - ФОТО - изображение 6
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В статье: война с Россией
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