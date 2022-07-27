Массовый этноцид народов россии: Подоляк сравнил смертность москвичей, дагестанцев и бурят на войне

Россия умышленно посылает различные этнические группы на фронт в качестве мяса, избегая негативной статистики смертности среди москвичей.

Об этом пишет в Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, в среднем москвичи погибают на фронте :

в 87,5 раз реже, чем дагестанцы;

в 275 случае реже, чем буряты;

в 350 раз реже, чем тувинцы.

"Московский режим использует войну не только как инструмент массового уничтожения украинцев, но и как способ умышленного этноцида, в частности народов России", - пишет советник главы Офиса президента.