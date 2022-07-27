Массовый этноцид народов россии: Подоляк сравнил смертность москвичей, дагестанцев и бурят на войне
Интересная статистика
Россия умышленно посылает различные этнические группы на фронт в качестве мяса, избегая негативной статистики смертности среди москвичей.
Об этом пишет в Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По словам Подоляка, в среднем москвичи погибают на фронте :
- в 87,5 раз реже, чем дагестанцы;
- в 275 случае реже, чем буряты;
- в 350 раз реже, чем тувинцы.
"Московский режим использует войну не только как инструмент массового уничтожения украинцев, но и как способ умышленного этноцида, в частности народов России", - пишет советник главы Офиса президента.
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