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Данилов: У руководства Украины хватит воли приказать уничтожить военные объекты на территории РФ

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Об этом говорил и глава государства

Данилов: У руководства Украины хватит воли приказать уничтожить военные объекты на территории РФ

Фото: Getty Images

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У руководства Украины хватит политической воли уничтожить военные объекты на территории России, которые обстреливают украинскую территорию. Об этом в эфире телемарафона сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Его слова передает ЛИГА.

Ведущая задала вопрос, хватит ли воли политическому и военному руководству Украины ликвидировать военные объекты на территории РФ, которые ведут огонь по Украине.

"То, что касается воли, – она у нас есть. Эта воля нас спасла 24-25 февраля", – ответил Данилов.

"И если будет необходимо, поверьте, не дрогнет ни у кого рука подписать то, что нужно подписать для того, чтобы те объекты, о которых вы говорите, были уничтожены. Более того, заявление нашего президента, что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, яркое тому подтверждение", – продолжил он.

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Данилов отметил, что СНБО известно, откуда были совершены все ракетные обстрелы украинской территории. По его словам, 74% попаданий россиян не имеют никакого отношения к военной сфере, это попадания по гражданской инфраструктуре.

Напомним, что начиная с 24 февраля Россия регулярно обстреливает территорию Украины ракетами и тяжелой артиллерией.

Один из последних обстрелов – ракетный удар по Одесской области 26 июля. В Белгород-Днестровском районе разрушены пять жилых домов, повреждено более 15 баз отдыха, 60 дачных участков, около 80 торговых павильонов.

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В статье: война с Россией Алексей Данилов
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