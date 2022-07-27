Зеленский обеспокоен, что новый премьер Британии будет поддерживать Украину меньше Джонсона
Зеленский также выразил надежду, что Джонсон останется в британской политике
Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что новый премьер-министр Великобритании может уменьшить поддержку Украины в противовес Борису Джонсону.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил в интервью британскому телеканалу TalkTV, фрагменты которого цитируют The Times и AFP.
"Честно говоря, меня это волнует. Мы хотели бы иметь хотя бы такой же уровень поддержки… потому что мои личные отношения с Борисом ускорили уровень оказанной британской поддержки. Британцы были лидерами в такой поддержке", – сказал глава государства.
Зеленский также выразил надежду, что "великий друг Украины" Джонсон останется в британской политике на видном месте.
"Я хочу, чтобы он был где-то в (британской) политике и мог занять определенную должность. Я не хочу, чтобы он исчез, но решение в руках британского народа. Но я уверен, что какую бы должность Джонсон не занимал, он всегда будет с Украиной. Это от всей души", – отметил он.
Говоря о кандидатах на должность Джонсона – Риши Сунаке и Лиз Трасс, Зеленский сказал, что "был бы очень тесно сотрудничать так, как мы привыкли с Борисом".
"Такие же тесные отношения с Великобританией и Украиной. Я знаю, что эти два кандидата очень уважительны, и у них есть поддержка людей и общества Великобритании. Мы знаем об этой поддержке. Мы знаем о положительной силе этих лидеров", – добавил президент Украины. .
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Он отметил, что уже общался с Лиз Трасс как министершей иностранных дел в правительстве Джонсона, но будет сотрудничать с любым из кандидатов в случае его победы.
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