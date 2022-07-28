Макрон: Россия начала новый вид гибридной мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего турне по странам Африки заявил, что Россия является одной из последних колониальных государств, которая начала новый тип гибридной мировой войны.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В частности, в Бенине, отвечая на вопрос о возможном прекращении поставок российского газа и решении ЕС сократить его потребление, Макрон заявил, что "Россия является одним из последних имперских колониальных государств".

"Россия фактически начала новый вид гибридной мировой войны", - также сказал он во время пресс-конференции.

"Она решила, что информация, энергетика и продовольствие - военные инструменты, поставленные на службу континентальной империалистической войны против Украины", - добавил Макрон.

При этом президент Франции во время пребывания в Африке, континенте, по его словам, "пострадавшего от колониального империализма", предостерег страны от российских обещаний: "Россия решила вторгнуться в соседнюю страну, чтобы защитить там свои интересы", - подчеркнул он.

Макрон также отметил дезинформационные атаки российских СМИ под видом использования "демократических средств".

"Россия во всем мире является одной из стран, которая с наибольшей силой использует инструменты пропаганды. RT France и Sputnik разносят пропаганду служа режиму, который им платит", - сказал Макрон.

По его словам, это один из главных инструментов россии для "ведения войны", которую Макрон называет "гибридом" между военной силой и мягкой силой.

Отмечается, что глава французского государства как никогда использует свой африканский тур для борьбы с российским влиянием на континенте. При обсуждении продовольственной безопасности в таких странах, как Камерун или Бенин, Макрон осудил шантаж со стороны России.

"Это они (Россия) блокировали зерновые в Украине и регулируют их. Не было никаких санкций на продовольствие. Это они решают", - сказал он.

Президент Франции также упомянул энергетику – один из элементов гибридной войны, которую россия без колебаний использует в Европе. "Я апеллирую к чувству ответственности россии", которая, по его словам, должна найти путь разума.