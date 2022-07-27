Прокурор АРК: Крымчане, призванные в армию РФ – это жертвы, а не преступники

Крымчане, принудительно призванные в ряды армии РФ или другие незаконные формирования, являются жертвами вооруженного конфликта, а не преступниками.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявил прокурор Автономной Республики Крым и Севастополя Игорь Поночовный.

"Следовательно, они (принудительно призванные крымчане) не могут и не будут подлежать уголовному преследованию, если не совершили никакого другого преступления во время службы в оккупационной армии", – отметил Поночовный.

Также он добавил, что информация о якобы преследовании Украиной крымских призывников является пропагандой, направленной на дискредитацию украинской власти.

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"В то же время действия граждан Украины с оккупированной территории, добровольно вступающих в вооруженные формирования РФ, могут быть квалифицированы как государственная измена", – обратил внимание Поночовный.

Напомним, что ранее Представительство президента Украины в АРК призвало крымчан "сделать все возможное", чтобы избежать какого-либо участия в военных формированиях России.

Власти России отрицают планы мобилизации в связи с войной, однако во многих регионах активно вербуют добровольцев для отправки в Украину.