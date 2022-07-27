Зеленский: Антоновский мост будет отстроен, но уже Украиной
ВСУ делает все, чтобы лишить оккупантов логистических возможностей
Зе!Президент
Поврежденный украинскими военными важный Антоновский мост вблизи Херсона будет отстроен, но властями Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежедневном видеообращении к нации.
Как известно, сегодня ночью украинские военные
"Что касается Антоновского моста в Херсоне и других переправ в области. Конечно, все они будут отстроены, но уже нами. Делаем все для того, чтобы у оккупантов не оставалось никаких логистических возможностей на нашей земле", - сказал глава государства.
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