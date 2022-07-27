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Зеленский: Антоновский мост будет отстроен, но уже Украиной

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ВСУ делает все, чтобы лишить оккупантов логистических возможностей

Зеленский: Антоновский мост будет отстроен, но уже Украиной

Зе!Президент

Новина українською

Поврежденный украинскими военными важный Антоновский мост вблизи Херсона будет отстроен, но властями Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежедневном видеообращении к нации.

Как известно, сегодня ночью украинские военные нанесли удары по Антоновскому мосту, который соединяет Херсон с левым берегом Херсонской области. Мост пока не был разрушен, но получил серьезные повреждения.

"Что касается Антоновского моста в Херсоне и других переправ в области. Конечно, все они будут отстроены, но уже нами. Делаем все для того, чтобы у оккупантов не оставалось никаких логистических возможностей на нашей земле", - сказал глава государства.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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