Зеленский: Антоновский мост будет отстроен, но уже Украиной

Поврежденный украинскими военными важный Антоновский мост вблизи Херсона будет отстроен, но властями Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежедневном видеообращении к нации.

Как известно, сегодня ночью украинские военные нанесли удары по Антоновскому мосту , который соединяет Херсон с левым берегом Херсонской области. Мост пока не был разрушен, но получил серьезные повреждения.

"Что касается Антоновского моста в Херсоне и других переправ в области. Конечно, все они будут отстроены, но уже нами. Делаем все для того, чтобы у оккупантов не оставалось никаких логистических возможностей на нашей земле", - сказал глава государства.