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СМИ: На крейсере Москва погиб сын командира дивизии Черноморского флота РФ

Общие новости
(1 голосов)

Официально числится как пропавший без вести

СМИ: На крейсере Москва погиб сын командира дивизии Черноморского флота РФ

Фото - twitter.com/Osinttechnical

Новина українською

На крейсере "Москва", который украинские военные уничтожили в середине апреля, погиб Валерий Криворог, сын командира дивизии Черноморского флота контр-адмирала Олега Криворога.

Об этом сообщает "Агентство".

37-летний Валерий Криворог служил на крейсере «Москва» в звании капитан-лейтенанта. В 2019 году он руководил ротой приема и распределения военнослужащих центра обеспечения управления штаба флота.

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Сообщается, что после затопления судна Криворог считается пропавшим без вести. Судя по его странице в российской социальной сети "ВКонтакте", в последний раз в сети он был 9 апреля, за 5 дней до затопления "Москвы".

Напомним, что в ночь на 14 апреля стало известно, что флагман Черноморского флота крейсер "Москва" неподалеку от острова Змеиный получил два попадания украинскими ракетами Нептун и не приходя в сознание затонул при попытке буксировки тела в Севастополь.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
28.07.2022 в 00:55
Он утонул :)))
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