СМИ: На крейсере Москва погиб сын командира дивизии Черноморского флота РФ
Официально числится как пропавший без вести
Фото - twitter.com/Osinttechnical
На крейсере "Москва", который украинские военные уничтожили в середине апреля, погиб Валерий Криворог, сын командира дивизии Черноморского флота контр-адмирала Олега Криворога.
Об этом сообщает "Агентство".
37-летний Валерий Криворог служил на крейсере «Москва» в звании капитан-лейтенанта. В 2019 году он руководил ротой приема и распределения военнослужащих центра обеспечения управления штаба флота.
Сообщается, что после затопления судна Криворог считается пропавшим без вести. Судя по его странице в российской социальной сети "ВКонтакте", в последний раз в сети он был 9 апреля, за 5 дней до затопления "Москвы".
Напомним, что в ночь на 14 апреля стало известно, что флагман Черноморского флота крейсер "Москва" неподалеку от острова Змеиный получил два попадания украинскими ракетами Нептун и не приходя в сознание затонул при попытке буксировки тела в Севастополь.
Популярное сейчас
- ЛЧ. Фенербахче - Динамо 1:2. Везение... нет. Бущан... нет. Магия Луческу... Да что хотите!
- Вест Хэм приобрел форварда Сассуоло, Лингард будет играть за новичка АПЛ. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- "Нам известен следующий шаг россии". Посольство США пригрозило кремлю ответом
- Россияне атаковали Хмельницкий и Хмельницкую область
- Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома