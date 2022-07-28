СМИ: На крейсере Москва погиб сын командира дивизии Черноморского флота РФ

На крейсере "Москва", который украинские военные уничтожили в середине апреля, погиб Валерий Криворог, сын командира дивизии Черноморского флота контр-адмирала Олега Криворога.

Об этом сообщает "Агентство".

37-летний Валерий Криворог служил на крейсере «Москва» в звании капитан-лейтенанта. В 2019 году он руководил ротой приема и распределения военнослужащих центра обеспечения управления штаба флота.

Сообщается, что после затопления судна Криворог считается пропавшим без вести. Судя по его странице в российской социальной сети "ВКонтакте", в последний раз в сети он был 9 апреля, за 5 дней до затопления "Москвы".

Напомним, что в ночь на 14 апреля стало известно, что флагман Черноморского флота крейсер "Москва" неподалеку от острова Змеиный получил два попадания украинскими ракетами Нептун и не приходя в сознание затонул при попытке буксировки тела в Севастополь.