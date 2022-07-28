Разрушена многоэтажка: россияне ударили по громадам в Днепропетровской и Харьковской областях
Взрывы было слышно даже в Днепре
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Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и председатель областного совета Николай Лукашук сообщили о ситуации в своем регионе. Враг обстрелял Кривой Рог, Зеленодольск и Апостолово, орки били из "Ураганов" и ствольной артиллерии. К счастью, люди не пострадали.
Также отметим, что около полуночи взрывы были слышны в самом городе Днепр. По сообщениям из социальных сетей, звуки были похожи на работу РСЗО – они доносились из громад, которые обстреливались орками.
Сегодня под утро был обстрелян город Чугуев (Харьковская область). Оккупанты попали в многоэтажный жилой дом. Количество жертв пока не известно. Прилеты были зафиксированы в нескольких районах. Жителей просят максимально ограничить сегодня передвижения по городу.
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