Президент Зеленский поздравил украинцев с Днем государственности

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем украинской государственности, однако при этом он напомнил, что утро 28 июля прошло под знаком "ракетного террора" россиян.

"Неспокойное утро. Снова – ракетный террор. Мы не сдадимся. Не опустим рук. Нас не запугать. Украина – самостоятельное, свободное, неделимое государство. И будет такой всегда". "Ще далеко не всі вороженьки – як роса на сонці… Але ми – козацького роду. А отже, нам точно усміхнеться доля".

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Изначально планировалось, что День украинской государственности 28 июля должен стать выходным. Но полномасштабная война рф против Украины изменила ситуацию. Так как в стране действует военное положение, дополнительные выходные сейчас отменены.