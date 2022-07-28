Президент Зеленский поздравил украинцев с Днем государственности
Новый праздник
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем украинской государственности, однако при этом он напомнил, что утро 28 июля прошло под знаком "ракетного террора" россиян.
"Неспокойное утро. Снова – ракетный террор. Мы не сдадимся. Не опустим рук. Нас не запугать. Украина – самостоятельное, свободное, неделимое государство. И будет такой всегда".
"Ще далеко не всі вороженьки – як роса на сонці… Але ми – козацького роду. А отже, нам точно усміхнеться доля".
Изначально планировалось, что День украинской государственности 28 июля должен стать выходным. Но полномасштабная война рф против Украины изменила ситуацию. Так как в стране действует военное положение, дополнительные выходные сейчас отменены.
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