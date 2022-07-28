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В Минобороны Украины рассказали, сколько нужно футбольных полей, чтобы похоронить 40 тыс. оккупантов

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В Минобороны Украины рассказали, сколько нужно футбольных полей, чтобы похоронить 40 тыс. оккупантов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Министерство обороны Украины на своей официальной странице в Твиттере опубликовало занимательное сравнение, сопроводив его инфографикой.

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"С начала широкомасштабной войны россии против Украины было уничтожено 40 000 российских оккупантов. Чтобы их всех похоронить, потребуется участок земли размером в 24 футбольных поля".

Креатив пресс-службы Минобороны Украины на этом не закончился. В их Твиттере появилась особая репродукция картины "Крик" художника-экспрессиониста Эдварда Мунка. Подпись гласит: "Крик из Херсона. Деоккупация неизбежна".

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В статье: война с Россией
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