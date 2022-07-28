В Минобороны Украины рассказали, сколько нужно футбольных полей, чтобы похоронить 40 тыс. оккупантов

Министерство обороны Украины на своей официальной странице в Твиттере опубликовало занимательное сравнение, сопроводив его инфографикой.

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"С начала широкомасштабной войны россии против Украины было уничтожено 40 000 российских оккупантов. Чтобы их всех похоронить, потребуется участок земли размером в 24 футбольных поля".

40 000 russian occupiers have been eliminated since the beginning of russia’s large-scale war against Ukraine. One would need a piece of land the size of 24 football fields to bury them all. pic.twitter.com/cYqISKApVF — Defence of Ukraine (@DefenceU) July 27, 2022

Креатив пресс-службы Минобороны Украины на этом не закончился. В их Твиттере появилась особая репродукция картины "Крик" художника-экспрессиониста Эдварда Мунка. Подпись гласит: "Крик из Херсона. Деоккупация неизбежна".