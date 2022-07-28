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Покромсали артиллерию. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной

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Еще полторы сотни оккупантов едут домой

Покромсали артиллерию. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 28 июля.

За среду, 27 июля, было ликвидировано еще 160 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии России составляют около 40230 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1742 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3979 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 894 (+11) ед,
  • РСЗО - 258 (+0) ед,
  • средства ПВО - 117 (+0) ед,
  • самолетов - 222 (+0) ед,
  • вертолетов - 190 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 729 (+3),
  • крылатые ракеты – 174 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2854 (+7) ед,
  • специальная техника – 75 (+0).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Криворожском направлении.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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