Покромсали артиллерию. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 28 июля.

За среду, 27 июля, было ликвидировано еще 160 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии России составляют около 40230 человек.

Потери россиян в технике:

танков ‒ 1742 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3979 (+8) ед,

артиллерийских систем – 894 (+11) ед,

РСЗО - 258 (+0) ед,

средства ПВО - 117 (+0) ед,

самолетов - 222 (+0) ед,

вертолетов - 190 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 729 (+3),

крылатые ракеты – 174 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2854 (+7) ед,

специальная техника – 75 (+0).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Криворожском направлении.