Покромсали артиллерию. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной
Еще полторы сотни оккупантов едут домой
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 28 июля.
За среду, 27 июля, было ликвидировано еще 160 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии России составляют около 40230 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1742 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3979 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 894 (+11) ед,
- РСЗО - 258 (+0) ед,
- средства ПВО - 117 (+0) ед,
- самолетов - 222 (+0) ед,
- вертолетов - 190 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 729 (+3),
- крылатые ракеты – 174 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2854 (+7) ед,
- специальная техника – 75 (+0).
Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Криворожском направлении.
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