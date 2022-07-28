Обе партии Конгресса – за поставку ВСУ ракет ATACMS. Также США выделили для Украины новое финансирование
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В США обе партии поддерживают поставку Украине ракет большой дальности ATACMS. Об этом сообщила член Палаты представителей от Демократической партии США Элисса Слоткин из Мичигана на брифинге по итогам встречи депутатов с представителями в Белом доме, передает CNN.
В правительстве США считают необходимым срочно в ближайшие три-шесть недель оказать дополнительную помощь украинцам, поскольку ВСУ планирует наступление на юге, а в Вашингтоне хотят, чтобы это наступление было успешным.
ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS. Различные модификации ракеты ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км.
В то же время США выделили новое финансирование на гуманитарную и кризисную поддержку Украины. Минфин США подписал соглашение о вкладе в 500 млн долларов для поддержки преимущественно Украины и других пострадавших стран. Кроме того, Агентство США по международному развитию USAID выделяет дополнительные 74 млн. долларов для гуманитарной помощи Украине.
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