Продвижение ВСУ на Херсон набирает обороты, армия рф способна лишь на 2 наступательные операции – DI, ISW

Украинское контрнаступление на Херсонском направлении набирает обороты, армия россии уязвима на правом берегу Днепра. К таким выводам пришли британские разведчики, как сообщает Минобороны Соединенного Королевства.

По словам разведчиков, 49-я армия россии имеет очень уязвимый вид на западном берегу Днепра, а Херсон сейчас практически отрезан от других оккупированных территорий. Британцы отмечают, что потеря Херсона, наиболее политически значимого города под оккупацией, подорвала бы попытки россии изображать успех.

Также отмечается, что войска россии могут провести только две наступательные операции в Украине, как сообщает Институт изучения войны. Первая – это попытка захватить Северск, а вторая – это наступление на Бахмут.