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Опорные пункты, техника и "хлопки". Как ВСУ поработали на Криворожском и Херсонском направлениях

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Опорные пункты, техника и "хлопки". Как ВСУ поработали на Криворожском и Херсонском направлениях

Генштаб ЗСУ

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На Криворожском направлении самолеты штурмовой авиации и вертолеты ВСУ поразили 4 опорных пункта врага. О боевых успехах наших защитников сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Андреевка освобождена и окончательно зачищена от российских оккупационных войск. Как и Лозовое, где наши войска несколькими днями раньше надежно закрепили свои позиции. Это на нашем направлении, по левому берегу реки Ингулец недалеко от Давидова Брода".

ВСУ раз разрушили планы врагов – "на противоположном берегу в который раз расцвел хлопок", как сообщает председатель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

Также ВСУ нанесли 5 ударов по местам дислокации орков, об этом сообщает ОК Юг. Парами штурмовиков и бомбардировщиком поражены 3 вражеских опорных пункта, вертолетными парами – еще 2 вокруг сел Бериславского и Херсонского районов. Юг страны зачищен от 66 рашистов, 3 танков Т-72, ​​3 гусеничных минных заградителей, 2 гаубиц "Мста-С", 3 единиц автотехники, самоходной гаубицы "Гвоздика", минометного комплекса "Сани".

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В статье: война с Россией Александр Вилкул ОК Юг ОК Південь
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