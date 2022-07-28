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Компания Baykar бесплатно передаст Украине Байрактар, на который собирали деньги поляки

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Компания Baykar бесплатно передаст Украине Байрактар, на который собирали деньги поляки

Getty Images / Global Images Ukraine

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Baykar бесплатно передаст Байрактар ​​Украине, на который копили деньги поляки. Об этом сообщил организатор сбора – польский журналист Славомир Сераковский.

Так, теперь 22,5 миллиона злотых (свыше 4,5 миллиона евро), которые собрали на беспилотник, поляки передадут на гуманитарную помощь украинцам. Еще 1,8 миллиона злотых (плюс выручка от аукциона), которые удалось собрать сверх, перечислят в фонд ВСУ. Эта сумма еще может возрасти, ведь сбор средств будет продолжаться до конца недели.

Байрактар ТБ2 ("знаменосец") – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа. Bayraktar TB2 с 4 управляемыми боеприпасами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов.

Максимальная дальность управления — до 150 км. Это позволяет вести постоянное дежурство в воздухе и, после выявления целей, быстро выдвигаться к передовой для пуска ракет (время реакции будет гораздо меньше, чем у авиации, что позволяет эффективно поражать цели, доступные лишь короткое время).

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В статье: война с Россией Байрактар Bayraktar
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