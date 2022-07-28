Оккупанты обстреляли воинские части в Киевской и Черниговской областях, есть потери среди личного состава
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В Киевской области российские войска нанесли удар по воинской части. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 28 июля.
"Около 5 часов утра противник нанес ракетный удар шестью крылатыми ракетами "Калибр" по воинской части в населенном пункте Лютеж Киевской области. В настоящее время есть информация, что одно здание разрушено и два – повреждены. Кроме того, одна крылатая ракета была сбита в воздухе над Бучанским карьером. Противник нанес удар с акватории Черного моря – из района мыса Фиолент".
Утром с 05:25 по 06:30 населенный пункт Гончаровское подвергся обстрелам из реактивных систем залпового огня (около 20 снарядов по позициям ВСУ). Пуски были совершены из населенного пункта Зябровка Республики Беларусь. Есть потери в нашем личном составе, они уточняются, как сказал Громов.
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