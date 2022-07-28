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Россияне нанесли ракетный удар по Кропивницкому

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Было по меньшей мере два взрыва

Россияне нанесли ракетный удар по Кропивницкому

Новина українською

В четверг, 28 июля, в полдень россияне нанесли ракетный удар по Кропивницкому.

Как сообщают местные жители, в городе были слышны звуки двух взрывов. В соцсетях публикуют видео дыма в одном из районов города.

Глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович призвал жителей оставаться в укрытиях, предупредив о «беспокойной обстановке».

Напомним, в минувшую субботу, 23 июля, россияне выпустили по Кропивницкому 13 крылатых ракет, тогда ранения получили около 20 человек.

Заметим, что сегодня утром был нанесен массированный ракетный удар по Киевской и Черниговской областях с территории Беларуси.

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В статье: война с Россией
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