В четверг, 28 июля, в полдень россияне нанесли ракетный удар по Кропивницкому.

Как сообщают местные жители, в городе были слышны звуки двух взрывов. В соцсетях публикуют видео дыма в одном из районов города.

Глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович призвал жителей оставаться в укрытиях, предупредив о «беспокойной обстановке».

Напомним, в минувшую субботу, 23 июля, россияне выпустили по Кропивницкому 13 крылатых ракет, тогда ранения получили около 20 человек.

Заметим, что сегодня утром был нанесен массированный ракетный удар по Киевской и Черниговской областях с территории Беларуси.