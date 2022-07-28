Россияне нанесли ракетный удар по Кропивницкому
Было по меньшей мере два взрыва
В четверг, 28 июля, в полдень россияне нанесли ракетный удар по Кропивницкому.
Как сообщают местные жители, в городе были слышны звуки двух взрывов. В соцсетях публикуют видео дыма в одном из районов города.
Глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович призвал жителей оставаться в укрытиях, предупредив о «беспокойной обстановке».
Напомним, в минувшую субботу, 23 июля, россияне выпустили по Кропивницкому 13 крылатых ракет, тогда ранения получили около 20 человек.
Заметим, что сегодня утром был нанесен массированный ракетный удар по Киевской и Черниговской областях с территории Беларуси.
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