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Сенат в США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать россию государством-спонсором терроризма

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Сенат в США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать россию государством-спонсором терроризма

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сенат в Соединенных Штатах Америки принял резолюцию, призывающую Государственный департамент признать российскую федерацию государством-спонсором терроризма из-за событий в Украине, Чечне, Грузии и Сирии.

Если данная резолюция будет принята, то россия станет пятой страной в списке спонсоров терроризма американского госдепа. В перечне уже есть Северная Корея, Сирия, Куба и Иран.

В том случае, если США все же официально признают россию спонсором терроризма, это повлечет за собой большое количество последствий для страны-агрессора. В частности, позволит наложить на рф дополнительные ограничительные санкции, включая иностранную помощь Америки, запретит экспортировать и продавать оборонную продукцию, а также введет ряд финансовых и других ограничений.

Читайте такжеОбе партии Конгресса – за поставку ВСУ ракет ATACMS. Также США выделили для Украины новое финансирование

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В статье: война с Россией
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Источник:
nytimes.com

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