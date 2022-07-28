Сенат в США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать россию государством-спонсором терроризма

Сенат в Соединенных Штатах Америки принял резолюцию, призывающую Государственный департамент признать российскую федерацию государством-спонсором терроризма из-за событий в Украине, Чечне, Грузии и Сирии.

Если данная резолюция будет принята, то россия станет пятой страной в списке спонсоров терроризма американского госдепа. В перечне уже есть Северная Корея, Сирия, Куба и Иран.

В том случае, если США все же официально признают россию спонсором терроризма, это повлечет за собой большое количество последствий для страны-агрессора. В частности, позволит наложить на рф дополнительные ограничительные санкции, включая иностранную помощь Америки, запретит экспортировать и продавать оборонную продукцию, а также введет ряд финансовых и других ограничений.