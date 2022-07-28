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Египет разорвал контракт на поставку украинского зерна после визита лаврова

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Египет разорвал контракт на поставку украинского зерна после визита лаврова

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Власти Египта разорвали контракт с Украиной на поставки зерна. Каир забронировал 240 тысяч тонн украинской пшеницы.

По информации Reuters, зерно должны были поставить в ​​феврале и марте, но его не отгрузили из-за полномасштабного вторжения российской федерации в Украину. При этом купленная Египтом пшеница не смогла покинуть украинские порты. Один сухогруз застрял в порту, а четыре других еще необходимо загрузить.

Стоит отметить, что Египет – крупнейший в мире импортер пшеницы. Страна зависела от поставок украинского зерна.

24 июля глава мид рф сергей лавров посетил Египет, где заявил, что россия рассчитывает на содействие со стороны ООН в контексте отмены антироссийских санкций.

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В статье: война с Россией зерно
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Источник:
reuters.com

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