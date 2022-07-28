Египет разорвал контракт на поставку украинского зерна после визита лаврова
Зрада
Getty Images / Global Images Ukraine
Власти Египта разорвали контракт с Украиной на поставки зерна. Каир забронировал 240 тысяч тонн украинской пшеницы.
По информации Reuters, зерно должны были поставить в феврале и марте, но его не отгрузили из-за полномасштабного вторжения российской федерации в Украину. При этом купленная Египтом пшеница не смогла покинуть украинские порты. Один сухогруз застрял в порту, а четыре других еще необходимо загрузить.
Стоит отметить, что Египет – крупнейший в мире импортер пшеницы. Страна зависела от поставок украинского зерна.
24 июля глава мид рф сергей лавров посетил Египет, где заявил, что россия рассчитывает на содействие со стороны ООН в контексте отмены антироссийских санкций.
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