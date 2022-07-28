Зозуля: Трезубец князя Владимира победит общипанную мокшанскую курицу
Сегодня Украина отмечает День государственности
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Экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля обратился к украинцам по случаю празднования Дня украинской государственности.
"Пока лягушки хвалят свое вонючее болото, мы боремся за свое достоинство, свободу и независимость. Продолжаем развиваться, расти и вдохновлять других.
Так сложилось исторически и генетически. Поэтому трезубец князя Владимира, доставшийся нам в наследство, обязательно победит общипанную мокшанскую курицу. С Днем украинской государственности!", — написал Зозуля на своей странице в Facebook.
Напомним, что сегодня, 28 июля, Украина впервые отмечает День украинской государственности. Дата совпадает с днем крещения Киевской Руси.
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