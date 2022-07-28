Много лет играл за Динамо и сборную Украины. Сегодня отмечает юбилей Евгений Хачериди

Евгений Григорьевич Хачериди родился 28 июля 1987 года в Мелитополе. Украинский футболист сейчас является свободным агентом, ранее он выступал за сборную Украины (2009-2018), "Олком", "Волынь", киевское "Динамо" (2007-2018), "ПАОК" и "Динамо-Брест". Сегодня Евгению исполняется 35 лет.

Хачериди – трехкратный чемпион Украины в составе "Динамо", обладатель Кубка (2) и Суперкубка страны (3). В Греции защитнику удалось выиграть золото первенства и Кубок, в Беларуси – Суперкубок.

Добавим, что также сегодня день рождения отмечают форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн, вингер "Лацио" Педро Родригес, экс-хавбек "МЮ" Майкл Каррик, экс-вратарь "Днепра" Илья Близнюк. Также сегодня могло исполниться 84 года испанскому наставнику Луису Арагонесу.