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В результате удара по Кропивницкому есть погибшие, десятки раненых

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Под удар попали военные

В результате удара по Кропивницкому есть погибшие, десятки раненых

Фото з відкритих джерел

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В четверг, 28 июля, днем россияне нанесли ракетный удар по Кропивницкому. Как сообщает глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, которого цитирует Суспільне, в результате атаки погибли пять человек.

Еще 25 человек получили ранения, из них 12 военных, 13 – гражданских лиц.

Напомним, в минувшую субботу, 23 июля, россияне выпустили по Кропивницкому 13 крылатых ракет, тогда ранения получили около 20 человек.

Отметим, что в четверг утром российские войска нанесли удар ракетами Калибр по воинской части в Киевской области. Кроме того, с территории Беларуси была обстреляна Черниговская область, в результате чего есть потери личного состава ВСУ.

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В статье: война с Россией
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