В результате удара по Кропивницкому есть погибшие, десятки раненых
Под удар попали военные
Фото з відкритих джерел
В четверг, 28 июля, днем россияне нанесли ракетный удар по Кропивницкому. Как сообщает глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, которого цитирует Суспільне, в результате атаки погибли пять человек.
Еще 25 человек получили ранения, из них 12 военных, 13 – гражданских лиц.
Напомним, в минувшую субботу, 23 июля, россияне выпустили по Кропивницкому 13 крылатых ракет, тогда ранения получили около 20 человек.
Отметим, что в четверг утром российские войска нанесли удар ракетами Калибр по воинской части в Киевской области. Кроме того, с территории Беларуси была обстреляна Черниговская область, в результате чего есть потери личного состава ВСУ.
Популярное сейчас
- Покромсали артиллерию. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной
- Разрушена многоэтажка: россияне ударили по громадам в Днепропетровской и Харьковской областях
- Украина тоже в деле. Сформировались все пары третьего раунда квалификации Лиги чемпионов
- Советник Херсонской ОВА: В области наступил перелом, Херсонщину освободят до сентября
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
- Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО