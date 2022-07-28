На деоккупированных территориях обнаружено около 1600 тел
Нацполиция призывает родственников пропавших без вести сдать образцы ДНК
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Национальная полиция призвала родственников без вести пропавших сдать образцы ДНК, чтобы ускорить процесс идентификации погибших в результате военных действий.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
"В общей сложности обнаружено около 1600 тел украинцев. Часть из них еще не идентифицированы. Поэтому я прошу прямых родственников пропавших без вести или погибших прийти в полицию и сдать тест на ДНК, чтобы мы могли эту работу ускорить", - отметил он.
Клименко подчеркнул, что криминалисты Нацполиции показали свою эффективность во время работы на местах вражеских ракетных обстрелов в Кременчуге и Виннице, где погибли и травмировались многие люди.
В частности, благодаря технике, которую получили от иностранных партнеров, а это две мобильные ДНК-лаборатории, специалисты на месте проводят такие тесты и устанавливают личности погибших. Глава ведомства также сообщил, что вскоре американская сторона передаст Национальной полиции Украины еще 26 таких ДНК-лабораторий.
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