Сдавала позиции ВСУ. Жительницу Харьковщину за госизмену приговорили к 15 годам за решеткой
Задержали женщину в апреле 2022 года
фото из свободных источников
При поддержке публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал жительницу с. Высочиновка Чугуевского района виновной в государственной измене. Ей назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.
"Прокуроры в суде доказали, что с начала российского вторжения женщина систематически осуществляла поиск и сбор сведений о дислокации украинских военных и техники в Чугуевском районе Харьковской области. Осужденная передавала сведения через социальные сети, в том числе запрещенные в Украине, представителям страны-агрессора и подконтрольным РФ "ДНР" и "ЛНР", – говорится в сообщении.
Правоохранители разоблачили и задержали женщину в апреле 2022 года.
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