Иван Шарий: Не пойму, почему в матчах Лиге конференций нет системы VAR

Иван Шарий относится к той категории личностей, кому удалось войти в историю полтавского футбола как одному из самых успешных нападающих. С первой половины 70-х до конца 90-х годов минувшего столетия он принимал участие в футболке "Колоса"/"Ворсклы" в общей сложности в двенадцати сезонах и повесил бутсы на гвоздь почти в 41 год.

Мнением об очередном еврокубковом выступлении "Ворсклы" Иван Григорьевич поделился с корреспондентом UA-Футбол.

- Могу сказать, что в обоих матчах с АИКом "Ворскла" выглядела очень достойно, - уверен он. – Команда здорово сыграла в первом, победном, поединке, да и во втором смотрелась неплохо. Вот только реализация накануне ее подвела. После вчерашнего матча терзают сомнения по поводу второго пропущенного гола "Ворсклы". Его отнес бы к категории сомнительных, так как до сих пор и не ясно: было взятие ворот или нет. Лично я не могу утверждать что-либо однозначно, так как по тем ракурсам, которые мы видели во время телетрансляции, нельзя сложить твердое мнение. Не пойму, почему на еврокубковом матче не работает система VAR, в конце минувшего десятилетия внедренная в футболе именно для того, чтобы избегать судейских ошибок? Может, в УЕФА считают, что Лига конференций является второсортным турниром? А ведь в разных национальных чемпионатах эта система используется вовсю, и уже не первый год! Я считаю, что это ненормально, когда на еврокубковом уровне VAR нет. Будь он вчера в Стокгольме – и для принятия решения посмотрели бы повторы с разных ракурсов. Был гол – значит, засчитали бы, не был - значит, не стали бы. А так что? Загадкой все и осталось. Может кому-то так и было выгодно – "загнать" ту или другую команду, которая в турнире не нужна. Именно так можно понимать данную ситуацию.

Кто из футболистов "Ворсклы" понравился? Выделять нужно всех, ведь это командная игра. Неплохо выглядел во втором матче Степанюк. В дополнительное время он неоднократно угрожал воротам шведов, но увы, до гола дело так ни разу не дошло: то вратарь дважды был на месте, то удару не хватало точности и мяч летел мимо цели. Используй Руслан хотя бы один из этих шансов – и было бы отлично, стал бы героем.

По словам Ивана Шария, говорить что-либо о модели игры, которую использует полтавская команда при новом главном тренере Викторе Скрипнике, пока рано.

- Он только летом возглавил "Ворсклу", а это слишком мало времени. Хотя если судить по обеим встречам с АИКом, наша команда играла хорошо. Шведам она ни в чем не уступала – ни в борьбе, ни в держании мяча, после которых был быстрый переход в атаку. Более того, у "Ворсклы" и преимущество было.

К сожалению, уже не первый год полтавская команда уступает соперникам на первых стадиях еврокубковых турниров. Значит, в чем-то была недоработка – в частности, недостаточная концентрация внимания. Взять хотя бы вчерашний матч. Увы, пропустили первый мяч в компенсированные к первому тайму минуты, хотя нужно было сцепить зубы и выстоять "на ноль" - тогда настроение при выходе на второй было бы совершенно другим. А так когда проигрываешь 0:1, то в подсознании думаешь о невыгодной ничьей. Это давит психологически, а тут еще один гол пропускаешь в дополнительное время…