Россияне пытаются запретить обращение гривны на Херсонщине
Изымают терминалы и грозят наказанием за выдачу гривны
фото из свободных источников
Оккупанты на временно оккупированных территориях Херсона угрожают наказанием за выдачу гривны.
Об этом сообщили в обладминистрации.
"На Херсонщине оккупационные власти заявляют о запрете гривни. Так называемая оккупационная "полиция" ходит по рынку и предупреждает о наказании за выдачу гривны людей, продающих наличные", - отметили в ОВА.
В то же время, местные сообщают, что из магазинов начали изымать терминалы.
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