Россияне пытаются запретить обращение гривны на Херсонщине

Оккупанты на временно оккупированных территориях Херсона угрожают наказанием за выдачу гривны.

Об этом сообщили в обладминистрации.

"На Херсонщине оккупационные власти заявляют о запрете гривни. Так называемая оккупационная "полиция" ходит по рынку и предупреждает о наказании за выдачу гривны людей, продающих наличные", - отметили в ОВА.

В то же время, местные сообщают, что из магазинов начали изымать терминалы.