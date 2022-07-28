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Россияне пытаются запретить обращение гривны на Херсонщине

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Изымают терминалы и грозят наказанием за выдачу гривны

Россияне пытаются запретить обращение гривны на Херсонщине

фото из свободных источников

Новина українською

Оккупанты на временно оккупированных территориях Херсона угрожают наказанием за выдачу гривны.

Об этом сообщили в обладминистрации.

"На Херсонщине оккупационные власти заявляют о запрете гривни. Так называемая оккупационная "полиция" ходит по рынку и предупреждает о наказании за выдачу гривны людей, продающих наличные", - отметили в ОВА.

В то же время, местные сообщают, что из магазинов начали изымать терминалы.

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В статье: война с Россией
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