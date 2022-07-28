Эстония запретила выдачу россиянам виз и видов на жительство с целью обучения

Правительство Эстонии решило ограничить возможности граждан России ходатайствовать о временном разрешении на проживание или визе с целью обучения в Эстонии. Кроме того, вносятся поправки к введенным санкциям, согласно которым регистрировать краткосрочную работу в Эстонии граждане России и Беларуси смогут только при наличии визы, выданной Эстонией. Об этом сообщает ERR.

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, необоснованная война России против Украины, которая грубо нарушает территориальную целостность и независимость Украины, негативно влияет на безопасность Эстонии и Европейского союза.

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"Необходимо продолжать непрерывное давление на Россию с помощью санкций. Если санкции помогут покончить с российской агрессией, то это положительно повлияет и на нашу безопасность", - заявил Рейнсалу.

Поправкой к санкциям уточняется, что граждане России и Беларуси, получившие законное право на пребывание в другой стране ЕС, не смогут больше регистрировать в Эстонии краткосрочную работу и потому не смогут ходатайствовать о долгосрочной визе для работы.

"Эта поправка положит конец ситуации, когда для обхода действующих санкций ходатайствуют о краткосрочной шенгенской визе в другой стране ЕС, например, с целью туризма", – сказал Рейнсалу.